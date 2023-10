Spielautomaten in Kiosk am Lohrer Bahnhof aufgebrochen

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten sich unter 09352/874130 oderpp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Lohr Meldung der Polizei

Brandalarm im Lohrer Bräustüble

Lohr. Zu einem Brandalarm im Bräustüble des Lohrer Brauhauses ist die Feuerwehr der Stadt am Montagnachmittag ausgerückt, berichtet die Wehr. Um 13.12 war der Brandalarm in der nördlichen Lohrer Altstadt ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an und stellte vor Ort fest, dass Wasserdampf den Alarm ausgelöst hatte. Nachdem kein Feuer festzustellen war, setzten die Wehrleute die Brandmeldeanlage wieder zurück in Alarmbereitschaft und beendeten den Einsatz gegen 14 Uhr, so Einsatzleiter Sebastian Mademann.

dc/Einsatzbericht der Feuerwehr Lohr