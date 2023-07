Sommerkahl: Unfallflucht nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Sein Auto wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerkannt. Die Polizei Alzenau sucht nun weitere Zeugen des Geschehens. Um kurz nach 16:00 Uhr war der 63-jährige Toyota-Fahrer mit seinem Auris auf der Staatsstraße 2305 in Fahrtrichtung Schöllkrippen unterwegs. Hierbei kam ihm ein Suzuki Swace entgegen, der offensichtlich gerade ein weiteres Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Fahrer des Toyota sein Fahrzeug nach rechts und geriet dabei auf den Grünstreifen. Dabei wurde das Auto leicht beschädigt. Der mutmaßlich unfallverursachende Suzuki-Fahrer flüchtete im Anschluss, ohne anzuhalten. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer konnten das Geschehen zwar beobachten, die Polizei Alzenau bittet dennoch weitere mögliche Zeugen, die sich noch nicht bei Polizei zu erkennen gegeben haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter zwei Reifen an einem Opel Mokka offensichtlich mutwillig zerstochen. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen dem 24. Juni, 15:00 Uhr, und dem 25.Juni, 06:30 Uhr, in einem Hof im Ritterweg.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Mittwoch wurde ein schwarzer 3er BMW im Parkhaus in der Löherstraße am Reifen offensichtlich absichtlich am Reifen beschädigt. Das Auto stand zwischen 07:30 Uhr und 16:20 Uhr auf der dritten Ebene.

ASCHAFFENBURG - OBERNAU. Zwischen Freitag, 08:00 Uhr, und Samstag, 08:00 Uhr, haben sich Unbekannte durch einen Maschendrahtzaun gewaltsam Zutritt zu einem Lagerplatz eines Gerüstbauers in der Bollenwaldstraße verschafft. Dort wurden offensichtlich Gerüstteile in noch unbekannter Stückzahl entwendet.

ASCHAFFENBURG - OBERNAU. Am Samstag wurde ein schwarz-grünes Damenrad der Marke Herkules vor dem Netto-Markt in der Maintalstraße entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich auf 11:30 Uhr bis 11:40 Uhr eingrenzen.

ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Samstag wurde ein geparkter Toyota auf dem LIDL-Parkplatz in der Langen Straße bei einer Unfallflucht beschädigt. Zu dem Zusammenst0ß muss es zwischen 12:15 Uhr und 12:35 Uhr gekommen sein. Der Toyota ist an der hinteren Stoßstange beschädigt.

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Samstag, 05:00 Uhr, haben Unbekannte an der Liegewiese am "Haus des Gastes" Sachbeschädigungen begangen. Beschädigt wurden unter anderem eine Fahrradreparatur-Station sowie dortige Sitzgelegenheiten.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Freitagabend, 20:00 Uhr, auf Samstagmorgen, 07:15 Uhr, hat ein Unbekannter sich an zwei Pkw in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. An einem Opel Corsa wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und bei einem Mazda die Tür auf unbekannte Weise geöffnet. Entwendet wurde in beiden Fällen nichts.

KAHL AM MAIN. In der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr ist am Samstag in der Auestraße ein Mountainbike der Marke Giant gestohlen worden.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 17:30 Uhr, hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Sattelzugs offensichtlich mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug war in der Röntgenstraße abgestellt.

