Soko"Wagen": noch keine Ergebnisse

Fest steht, dass die Frau außer Lebensgefahr ist, aber noch immer in medizinischer Behandlung. Am 28. Juli, gegen 10.15 Uhr war die 61-jährige Frau schwer verletzt in der Nähe des Sportplatzes in Unterbalbach gefunden worden. Die Frau lag seinerzeit verletzt und in hilflosem Zustand unter einem Einkaufswagen, in dem sie gewöhnlich ihre Habe transportiert. Die Soko „Wagen“ soll nun klären, ob die Frau möglicherweise Opfer eine Gewalttat geworden ist.

Zeugen werden gebeten, sich über das Hinweistelefon der Kriminalpolizei, Telefonnummer 07131 104-4444, zu melden.

dc