Skoda-Fahrerin prallt in Mömbris in geparktes Auto

Gegen 19.45 Uhr war eine 36-jährige Skoda-Fahrerin auf der Alzenauer Straße in Richtung Michelbach unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang prallte die Frau in einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi und schub diesen einige Meter vor sich her. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Niedersteinbach stellte die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicher, sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete dieses aus und reinigte die Fahrbahn.

An beiden Autos entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf mehrere tausend Euro summieren.

Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch fest. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Ralf Hettler/lady