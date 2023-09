Sexueller Übergriff: Junge Frau in Würzburg ins Gebüsch gezerrt

Die 18-Jährige war gegen 1.15 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gebüsch gezogen wurde. Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen soll der Täter dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Frau lief nach Hause und vertraute sich ihren Eltern an.



Täterbeschreibung nach Aussage der Frau

Männlich

schätzungsweise circa 14 Jahre

dunkler Hautteint, aber nicht dunkelhäutig

Englischsprechend

Etwa 1,55 Meter groß und schlank

Kurze helle gelockte Haare

Trug eine weiße Sportjacke mit roten und grünen Streifen

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler zeitgleich nach einer vierköpfigen Personengruppe Jugendlicher, die sich in Tatortnähe aufgehalten haben soll. Ein Gruppenmitglied hatte einen E-Scooter dabei und soll kurz vor dem Übergriff noch Kontakt zu der jungen Frau gehabt haben. Diese Personen werden als wichtige Zeugen gesucht und daher dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Darüber hinaus wenden sich die Beamten mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas beobachtet oder wahrgenommen, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist in diesem Bereich auf eine Person aufmerksam geworden, auf die die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken