Sexuelle Übergriffe auf Frauen - Verdächtiger gefasst

Zivilfahnder hatten den 45 Jahre alten Mann aus Rödermark am Montag festgenommen. Die Vorwürfe gegen den Mann: Er soll am vergangenen Sonntag, gegen 3 Uhr, in der Darmstädter Rheinstraße eine 36-jährige Frau von hinten angegriffen und versucht haben, sie wegzuziehen. Da die Frau sich wehrte, wurden Zeugen auf das Geschehen aufmerksam und griffen ein. Der Täter soll dann in einem Auto die Flucht ergriffen haben.

Aus einem wichtigen Zeugenhinweis ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den Mann. Nach seiner Festnahme wurde am Montag auch seine Wohnung durchsucht. Dabei stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial, unter anderem sein Auto, sicher.

Zudem erhärtete sich der Verdacht eines sexuellen Übergriffs durch den 45-Jährigen am 6. August auf eine 17 Jahre alte Frau in Dieburg. Ob der bisher nicht vorbestrafte Beschuldigte als Tatverdächtiger für weitere Straftaten in Betracht kommt, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft noch.