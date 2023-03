Senior kommt bei Sailauf von der Straße ab

Gegen 14.45 Uhr war ein 73-jähriger Subaru-Fahrer auf der Kreisstraße AB2 von Sailauf kommend in Richtung Engländer unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr in Höhe eines Parkplatzes rund 150 Meter Grünstreifen und den Straßengraben, bevor er abseits der Straße an einer Böschung zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen, konnte jedoch von Ersthelfern noch vor Eintreffen der Rettungskräfte befreit werden. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Sailauf und Laufach sicherten die Unfallstelle ab. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste ein Abschleppunternehmen mit einem Kran anrücken. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Ralf Hettler