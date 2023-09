Seligenstadt: Auto erfasst Mutter und Baby

Ihr vier Monate altes Baby, das sich zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens in einem Kinderwagen befand, kam ebenfalls zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen 10.30 Uhr befuhr eine 84 Jahre alte Frau die Würzburger Straße und beabsichtigte wohl im dortigen Kreisverkehr die erste Ausfahrt in die Giselastraße auszufahren. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Mercedes-Lenkerin von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite der Giselastraße. Dort lief die die 31-Jährige mit ihrem Kinderwagen. Der Mercedes beschädigte einen Telefonschaltkasten sowie einen Ford Transit und einen VW Touareg. Anschließend kam die Fußgängerin zu Fall und der Kinderwagen kippte um. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Zigarettenautomat angegangen: Täter gingen leer aus

Maintal. Kurz nach 21 Uhr dürften Anwohnerinnen und Anwohner der Westendstraße in Dörnigheim einen lauten Knall wahrgenommen haben. Unbekannte beabsichtigten im Bereich der 10er-Hausnummern einen Zigarettenautomaten aufzusprengen, was ihnen jedoch misslang. Ersten Erkenntnissen zufolge lassen die zurückgeblieben Tatmittelrückstände auf die Nutzung eines Böllers im Ausgabeschacht schließen. Der Automat wurde stark beschädigt; es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Jüdische Grabsteine beschädigt: Hinweise erbeten

Sinntal/Altengronau. Am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, wurden der Polizei gleich mehrere Sachbeschädigungen an Grabsteinen auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Altengronau mitgeteilt. Unbekannte Täter hatten insgesamt 14 in den Boden eingelassene Steinplatten beschädigt. Der Tatzeitraum kann bisher nicht näher eingegrenzt werden.

Die Ermittler des Fachkommissariats für Staatsschutzdelikte haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Pressemeldungen Polizeipräsidium Südosthessen