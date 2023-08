Sechs Meter in die Tiefe gestürzt: Arbeiter schwer verletzt

Dort war ein 37-jähriger Mann, der Reinigungsarbeiten an der Dachrinne eines Supermarktes durchführte, abgerutscht und etwa sechs Meter in die Tiefe gefallen. Der Arbeiter erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik eingeliefert. Wie sich herausstellte, wurden die Arbeiten ohne jegliche Absturzsicherungen durchgeführt. Diesbezüglich wurden Ermittlungen der Polizei eingeleitet.

Nach Hundeattacke - Spaziergängerin leicht verletzt

Karlstadt. Am Freitag, gegen 19.50 Uhr, war eine 51-jährige Frau zu Fuß an der Mainpromenade unterwegs. Hierbei rannte ein nicht angeleinter, größerer Hund mehrmals unvermittelt und laut bellend auf die Spaziergängerin zu. Die Frau stürzte daraufhin unglücklich und zog sich eine Ellenbogenfraktur zu. Der unbekannte Hundehalter hatte sich zwar sofort um die Frau gekümmert, jedoch vergessen seine Personalien anzugeben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Traktor überschlägt sich

Karlstadt-Heßlar. Am Samstagnachmittag geriet ein Traktor samt Anhänger an einem Hanggrundstück ins Rutschen und überschlug sich anschließend. Ursächlich hierfür dürfte der aufgeweichte Untergrund gewesen sein. Der 53-jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Heßlar musste auslaufende Betriebsstoffe abbinden. Der stark beschädigte Traktor konnte in Eigenregie geborgen werden.

Meldungen der Polizei Karlstadt

E-Bike , Akkupacks und Fahrradcomputer entwendet

Marktheidenfeld. Im Zeitraum vom Freitagnachmittag, 17 Uhr, bis Samstagmittag, 13:30 Uhr, wurden in der Kreuzbergstraße zwei E-Bikes der Marken Cube und Pegasus angegangen. An den beiden verschlossenen Fahrrädern wurden jeweils die Akkupacks und die Fahrradcomputer entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Während der Anzeigenaufnahme kam ein Nachbar hinzu, welcher ebenfalls bestohlen wurde. Im selben Zeitraum wurde sein komplettes E-Bike der Marke Haibike entwendet. Der Schaden beträgt hier ca. 600 Euro. Bei beiden Taten wird vom selben Täter ausgegangen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel.: 09391-9841-0

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Partenstein. Am Samstagmorgen fiel einer Streifenbesatzung der PI Lohr am Main ein E-Scooter in der Bahnhofstraße auf. Der 40-jährige Fahrzeugführer fuhr ohne gültiges Versicherungskennzeichen. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Meldung der Polizei Lohr