Seat überschlägt sich in Mönchberg

Gegen 17:30Uhr war der 29-Jährige Seat-Fahrer auf der Kreisstraße MIL2 von Collenberg kommend Richtung Mönchberg unterwegs.

In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und überschlug sich an der Böschung. Er landete schließlich am Fahrbahnrand wieder auf den Rädern.

Der Fahrer hat nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen von dem Unfall davongetragen. Anders erging es seinem Auto, bei dem von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro ausgegangen wird. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Mönchsberg sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr.

Während der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler/seub