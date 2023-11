Schwerer Verkehrsunfall bei Collenberg - 20-Jähriger stirbt

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 20-Jährige am Donnerstag, gegen 17:55 Uhr, mit seinem Pkw auf der Staastraße 2315 von Dorfprozelten in Richtung Collenberg unterwegs. Auf Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Ein Unfallzeuge verständigte umgehend den Rettungsdienst und die Polizei und begann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Der 20-Jährige wurde schwer verletzt und wurde nach einer Erstbehandlung mit einem Rettungshubschrauber ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgte vor Ort durch die Miltenberger Polizei, die hierbei durch die örtliche Feuerwehr unterstützt wurde.

Am Samstagnachmittag verständigte das Krankenhaus die Miltenberger Polizei und teilte mit, dass der 20-Jährige seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen ist.

Einbruch in Mömlinger Firmengebäude - Zeugen gesucht

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingestiegen. Die Obernburger Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr. Die Täter stiegen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude in der Obernburger Straße ein und flüchteten kurze Zeit später mit einem Tresor in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. Tel. 06022/629-0 zu melden.

