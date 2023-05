Schwerer Verkehrsunfall auf B27 mit drei Fahrzeugen

Am Freitag kurz nach 13 Uhr befuhr ein 57-jähriger aus dem Landkreis mit seinem Mercedes die B27 in Fahrtrichtung Karlstadt. Zwischen der Abzweigung Stetten und dem Ortseingang Karlstadt fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einem vor ihm fahrenden Citroen auf, der mit zwei weibli- chen Personen besetzt war. Aufgrund des Anstoßes verlor die Fahrerin des Citroens die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit ei- nem Mercedes zusammen, der mit einer Person besetzt und in Richtung Würzburg unterwegs war.

Die beiden Insassen des Citroen wurden in Folge des Unfalls teils schwer verletzt und mussten vor Ort notärztlich behandelt werden. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Zur Behandlung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge wurde die B27 für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren Karlstadt und Himmelstadt im Einsatz.

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unfall- zeugen die sich möglicherweise noch nicht bei der Polizei gemeldet haben werden gebeten sich unter der Tel.: 09353/97410 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.

Fahrzeug mutwillig verkratzt

Zellingen. Am Freitag den 12.05. um 11:00 Uhr parkte eine 36- jährige ihren Mercedes auf dem Mutter-Kind-Parkplatz des Lidl Supermarktes in Zellingen. Als sie nach einer halben Stunde mit ihrem Kind vom Einkaufen zurück- kam musste sie feststellen, dass eine unbekannte Person die Schiebetüre ihres Fahr- zeugs mit einem ca. 90cm langen Kratzer beschädigt hatte. Der Schaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. 2 Zeugen die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter 09353/97410 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten

Karlstadt-Gambach. Am Freitag den 12.05., zwischen 08:00 und 13:00 Uhr, parkte eine 19-jährige ihren roten PKW Skoda auf dem Parkplatz der Musikhalle Gambach. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie einen frischen Unfallschaden an dessen Heckstoßstange fest. Durch eine aufmerksame Zeugin konnten Hinweise zu dem Verursacher erlangt werden. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Karlstadt. Am Donnerstag den 11. Mai, zwischen 16 und 17 Uhr, parkte eine 73-jährige ihren roten PKW Dacia auf dem Parkplatz des Ge- sundheitszentrums in der Gemündener Straße in Karlstadt. Bei Begutachtung ihres Fahrzeugs am Folgetag stellte sie einen frischen Streifschaden mit weißem Lackabrieb am vorderen linken Radlauf fest, welcher zur genannten Zeit und Ort passiert sein muss. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter 09353/97410 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Karlstadt