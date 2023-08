Schwerer Unfall bei Walldürn: Drei Menschen verletzt, zwei davon schwer

Ein Lastwagen war, von der bayerischen Landesgrenze kommend, auf der Landstraße 518 in Richtung Walldürn-Gottersdorf unterwegs. Auf der vom Regen nassen Fahrbahn kam der Laster ins Schlingern. Der Lastwagen geriet auf die Gegenfahrbahn, wo gerade ein Transporter fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der Fahrer und die Beifahrerin des Transporters wurden dabei schwer verletzt, der Lastwagen-Fahrer wurde ebenfalls verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Transporterfahrer in ein Krankenhaus, der Rettungsdienst brachte die Beifahrerin und den Laster-Fahrer in Krankenhäuser.

Die Landstraße 518, die derzeit aufgrund von Bauarbeiten auf der B 47 zwischen Walldürn und Rippberg als Umleitungsstrecke genutzt wird, ist derzeit noch voll gesperrt. Hier staut sich der Verkehr (Stand 12.30 Uhr).



Wir berichten weiter.

ves/gio