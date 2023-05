Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 42-jähriger Tesla-Fahrer vermutlich an der Anschlussstelle Alzenau-Nord in Richtung Gießen auf und wollte unverzüglich auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen auf der linken Spur ankommenden Skoda und kollidierte mit diesem. Anschließend touchierte der Tesla noch einen Honda, bevor er sich drehte, in die Mittelabtrennung prallte und am Fahrbahnrand komplett zerstört zum Stehen kam.

Der Skoda kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und prallte gegen einen Baum.

Die 33-jährige Honda-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten.

Der Skoda-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tesla-Fahrer und die Honda-Fahrerin wurden leicht verletzt. Drei im Honda mitfahrende Kinder blieben unverletzt.

An Tesla und Skoda entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie wurden abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich im höheren fünfstelligen Bereich.

Die Feuerwehren aus Kahl, Alzenau und Karlstein waren im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn war für rund zwei Stunden gesperrt.

Schwerer Unfall auf der A45 bei Alzenau

Ralf Hettler