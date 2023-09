Schwerer Betriebsunfall in Mömbris - Wand klemmt 19-Jährigen ein

Dem derzeitigen Sachstand nach waren die Arbeiter gegen 13:00 Uhr damit beschäftigt, die Brandschutzwand aufzustellen. Beim Ablassen der Hauswand rissen aus bislang unbekannten Gründen die Ösen aus der Fräsung heraus. Dabei sackte die rund ein bis zwei Tonnen schwere Hauswand aus einer Höhe von ca. einem Meter herab und klemmte den jungen Mann auf Höhe der Hüfte ein.

Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt Würzburg soll nun geklärt werden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.

Wehr löscht Wäschetrockner in Dammbach

Dammbach. Ein Wäschetrockner ist in einem Einfamilienhaus in Dammbach am Dienstagmorgen in Brand geraten. Die Bewohner hatten das Feuer bemerkt und das Gebäude rechtzeitig verlassen, meldet die Kreisbrandinspektion. Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren waren schnell vor Ort und verhinderten, dass sich der Brand ausbreitete. Rauch beschädigte jedoch das gesamte Kellergeschoss sowie das Treppenhaus, berichtet die Wehr.



Die Wehren waren um 8.03 Uhr in die Wintersbacher Straße alarmiert worden. Die dreiköpfige Familie hatte Rauch bemerkt, der von einem Wäschetrockner im Keller des Hauses ausging und den Notruf verständigt. Als die Wehren eintrafen, war das Gebäude stark verraucht. Nachdem der Trockner gelöscht war, belüfteten die Wehrleute das Haus und prüften es mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester.

Über die Brandursache und Sachschaden macht die Wehr keine Angaben.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Montagnachmittag wurde ein violetter Nissan "Am Gemeindegraben" am vorderen linken Kotflügel beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Räder eines Fahrrades in der Tannstraße beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagnachmittag wurde ein schwarzer Audi auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Würzburger Straße beschädigt. Die Beschädigung muss sich zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr zugetragen haben.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurde ein weißer Tesla im Parkhaus am Hauptbahnhof beschädigt. Die Beschädigung muss sich zwischen 08:20 Uhr und 11:25 Uhr zugetragen haben.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 09:30 Uhr, wurde der Tankdeckel eines grauen BMW in der Pfarrgasse entfernt und zerbrochen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag wurde ein E-Scooter der Marke "Xiaomi" vor der City Galerie entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagmorgen blieb eine 75-Jährige beim Einparken an einem parkenden Fahrzeug hängen. Der rote Pkw parkte in der Tiefgarage in der Dalbergstraße und wurde an der linken Heckstoßstange beschädigt. Die 75-Jährige hinterließ ihre Kontaktdaten und ging zum Telefonieren aus dem Gebäude. In diesem Zeitraum fuhr das beschädigte rote Auto davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

