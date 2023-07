Schwarzfahrer auf der Flucht in Aschaffenburg gestellt

Da er sich, laut Polizeibericht, dagegen sperrte, musste er gefesselt und auf die Dienststelle gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille bei dem Mann. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Meldung der Bundespolizei Würzburg

Zeugenaufrufe

KAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr ist am Samstag in der Auestraße ein Mountainbike der Marke Giant gestohlen worden.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 17:30 Uhr, hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Sattelzugs offensichtlich mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug war in der Röntgenstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidums Unterfranken