Schwarzarbeit: Verstöße auch im Mainviereck

Laut einer Mitteilung wurden dabei in ganz Unterfranken knapp 60 Betriebe überprüft. Wie Pressesprecherin Anna Lena Gernert auf Nachfrage unseres Medienhauses gab es dabei auch Beanstandungen im Bereich bayerischer Untermain und Main-Spessart.

Konkret habe der Zoll in zwei Fällen »Unstimmigkeiten bei der Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen« aufgedeckt. In einem Fall fehlte die Arbeitserlaubnis für einen ausländischen Beschäftigten, in zwei Betrieben des Hotel- und Gaststättengewerbes bestehe der Verdacht, dass der gesetzliche Mindestlohn nicht gezahlt wurde. Schließlich hätten die Kontrolleure in drei Fällen Verstöße gegen Melde- und Aufzeichnungspflichten festgestellt. Insgesamt verzeichnete der Zoll in Unterfranken bei der Aktion knapp 30 Beanstandungen.