Schüsse in Hanauer Wohnung: Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Nach einem Polizeieinsatz am Dienstagabend in der Forsthausstraße im Stadtteil Wolfgang wurden durch die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Hanau Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Mehrere Zeugen hatten gegen 17 Uhr den Polizeinotruf gewählt und über Schüsse sowie Schreie aus dem Inneren eines Wohnhochhauses berichtet, woraufhin zahlreiche Streifenwagen an die Adresse entsandt wurden. Im Treppenhaus stellten die Beamten fest, dass es dort ganz offensichtlich zu mehreren Schussabgaben auf die Wohnungstür eines Hausbewohners kam. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen fanden am Tatort umfassende Spurensicherungsmaßnahmen statt. Überdies dauern seit gestern Abend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen an.

Die Kriminalpolizei in Hanau bittet nun um weitere Zeugenhinweise im Zusammenhang mit der Tat. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern zu melden.

Pressemeldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau