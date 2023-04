Schülerin angegriffen - Jugendliche Verletzt

Nach einem Vorfall am frühen Montagmorgen in einer Schule in der Ameliastraße zwischen einem Unbekannten und einer dortigen Schülerin bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Jugendliche gegen 7.40 Uhr im Bereich des Treppenhauses. Hierbei wurde die Schülerin von einem Unbekannten festgehalten und körperlich angegangen. Die Jugendliche stürzte in der Folge die Treppe hinunter. Anschließend kam das Mädchen mit einem Rettungswagen in eine Klinik und musste unter anderem wegen einer Platzwunde am Kopf und Prellungen stationär aufgenommen werden. Der Täter ist wohl kein Schüler dieser Einrichtung. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 in Verbindung zu setzen.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen