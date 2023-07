Schreddermaschine in Alzenauer Recyclingfirma in Flammen

Mit einem Großaufgebot waren die Feuerwehren aus dem Landkreis bei einem Brand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Alzenau im Einsatz.

Gegen 15 Uhr wurde die Alzenauer Feuerwehr zu einem Brand bei der Firma CUP gerufen. Hier war ein Grüngutschredder in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Maschine schon in Flammen Das Feuer hatte auch schon auf gelagerte Grünabfälle übergegriffen und sorgte für eine weithin sichtbare Rauchwolke. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Feuerwehrleute wurden weitere Wehren hinzugerufen. Für den Transport des dringend benötigen Löschwassers kamen mehrere Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz. Auch Privatfirmen unterstützen dabei mit Großtankfahrzeugen. Schnell konnte die Feuerwehr die Maschine löschen.

Aufwendiger gestalteten sich die Löscharbeiten des in Brand geratenen Grünguts. Dieses musste durch Maschinen des Unternehmens umgesetzt werden, um es final ablöschen zu können. Als Brandursache ist ein technischer Defekt an der Schreddermaschine nicht auszuschließen.

Vorsorglich stand auch der Rettungsdienst bereit, musste jedoch nicht aktiv werden. Es wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt.

Über die Höhe des Sachschadens lagen zunächst noch keine Angaben vor. Die Löschmaßnahmen dauerten am Donnerstagnachmittag noch an und werden sich wohl bis in den Abend ziehen.

