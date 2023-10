Schöllkrippen: Einbruch in Supermarkt - Polizei nimmt Täter fest

Die Mitteilung über den Einbruch in den Supermarkt in der Aschaffenburger Straße ging gegen 00:40 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Ein Zeuge konnte den zunächst Unbekannten dabei beobachten, wie er gewaltsam in den Markt einstieg und nur kurze Zeit später in Richtung eines naheliegenden Radwegs flüchtete. Streifen der Alzenauer Polizei konnten den stark alkoholisierten Täter noch im Nahbereich vorläufig festnehmen. Er führte hierbei seine Tatbeute, diverse Alkoholika und mehrere Schachteln Zigaretten, noch mit sich. Der 31-Jährige wurde zunächst zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Grund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Montag, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde vor der Berufsschule in der Seidelstraße ein E-Scooter der Marke Axidia entwendet.

ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes wurden im Schweinheimer Forst, unterhalb des Schützenhauses St. Sebastianus, zwei Bienenvölker samt den Königinnen entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr, wurde auf dem oberen Parkdeck des Kauflands in der Würzburger Straße ein geparkter Opel Corsa angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 05:30 Uhr und 14:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Klinikums ein Opel Corsa angefahren.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ein geparkter Toyota angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.