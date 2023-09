Schockanrufer machen Beute in Aschaffenburg

Am Montag riefen die geschickt agierenden Täter bei der Frau an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall, den ihr Sohn verursacht haben soll. Um für ihn eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, wurde von einem falschen Polizeibeamten am Telefon eine hohe Kautionsforderung gestellt.

Gegen 16:45 Uhr übergab die Rentnerin schließlich im Freien, genauer in der Görresstraße, eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme sowie Schmuck an einen männlichen Abholer. Der Mann ist anschließend in unbekannte Richtung davongelaufen.

Die Geschädigte konnte den unbekannten Abholer wie folgt beschreiben:

Circa 30 Jahre alt

Etwa 1,85 Meter groß bei sportlicher Figur

Helle Haut

Trug einen Pferdeschwanz

Hatte eine braune Hose an

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Diebstahl aus Stockstädter Wohnung

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter eine nicht verschlossene Haustür ausgenutzt und Wertsachen gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15:15 Uhr war ein Anwohner in der Siedlungsstraße auf eine Situation aufmerksam geworden, bei der eine unbekannte Person in mehrere Höfe der Straße lief und sich verdächtig umsah.

Der Unbekannte kletterte schließlich über ein Hoftor im Bereich der 20er Hausnummern und gelangte über eine nicht verschlossene Türe in eine dortige Wohnung. Mit einer Geldbörse konnte der Täter entkommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Nach Angaben des Zeugen kann die unbekannte Person wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Dunkle kurze Haare, dichter 3-Tage-Bart

Bekleidet mit einem grünen Jogginganzug und einer beigen Kappe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Mehrere Fahrzeuge in Goldbach beschädigt

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zu den bekannten Sachbeschädigungen in Hösbach sind nun weitere Fälle polizeibekannt geworden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen nach wie vor um Hinweise.

Wie bereits gestern (04. September) berichtet, hatte ein bislang unbekannter Täter mindestens zehn Pkw verschiedener Marken am Lack mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Über das vergangene Wochenende kamen nun vier weitere Fälle in Hösbach und Goldbach hinzu. Im Ortsgebiet Goldbach waren Fahrzeuge in der Aschaffenburger Straße betroffen. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang zu den Sachbeschädigungen an den Autos in Hösbach aus.

Der Tatzeitraum lässt sich auch hier lediglich auf den späten Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, bis zum Sonntagvormittag eingrenzen.

Wer dazu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird nach wie vor gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Am Montag wurde ein geparkter weißer Skoda auf dem Parkplatz des EDEKA-Markts in der Horchstraße an der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Die Tat muss sich zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr zugetragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr ein Pedelec am Bahnhofsplatz, am dortigen Fahrradständer entwendet. Das Rad war mit einem Schloss angekettet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

