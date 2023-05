Schockanrufer machen Beute in Aschaffenburg

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Mittwochmittag riefen die Täter bei der Frau an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall. Um im weiteren Verlauf eine Haftstrafe abzuwenden, wurde von einem falschen Polizeibeamten am Telefon eine hohe Kautionsforderung gestellt.

Gegen 14:00 Uhr übergab die Angerufene schließlich im Bereich der Bardroffstraße / Pestalozzistraße eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme an einen männlichen Abholer, der wie am Telefon vereinbart auf der Straße auf sie zukam.

Die Seniorin konnte den unbekannten Abholer wie folgt beschreiben:

Circa 35 Jahre alt

Etwa 1,65 Meter groß

Kurze Haare

Kräftige bis dicke Statur

Trug eine kurze, graue Hose und ein T-Shirt mit großen, hellen Buchstaben auf der Brust

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen, welche die zentrale Sachbearbeitung übernommen hat.

Radfahrer schlägt gegen Autospiegel - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG-OBERNAU. Am frühen Mittwochabend hat ein noch unbekannter Radfahrer eine Pkw-Fahrerin beleidigt und ihr Auto beschädigt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Das Geschehen hat sich um 17:50 Uhr in der Friedenstraße zugetragen. Die junge Frau war mit einem weißen Opel Corsa in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ihr zwei männliche Radfahrer entgegen kamen. Die Autofahrerin hielt, um die Radfahrer vorbeifahren zu lassen. Einer der beiden Männer beleidigte die Frau und schlug offensichtlich mutwillig gegen den Außenspiegel des Opels, sodass das Spiegelglas beschädigt wurde.

Die Männer sind im Anschluss geflüchtet und unerkannt entkommen. Zeugen hatten offenbar beobachtet, dass der Täter bereits zuvor andere Verkehrsteilnehmer verbal angegangen war.

Von den Männern ist bekannt, dass sie mit Rennrädern unterwegs waren. Der Aggressor trug dabei Trainingsanzugsteile und Radfahrbekleidung. Er wurde auf circa 40 Jahre geschätzt.

Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Kleinanhänger auf A3 umgekippt - Folge: Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein umgekippter Anhänger, der von einem Pkw gezogen wurde, sorgte am Mittwochnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn.

Der 75-jährige Fahrer des Gespanns, bestehend aus einem Toyota und einem kleinen Anhänger, verlor gegen 17:00 Uhr bei stockendem Verkehr kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kippte der Hänger um und kam über zwei von drei Fahrspuren verteilt zum Liegen. Weder der Fahrer noch andere Verkehrsteilnehmer kamen dadurch zu Schaden.

Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen und Stau im Feierabendverkehr. Der Unfall wurde von der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach aufgenommen.

Zeugenaufrufe

ALZENAU-HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, wurde ein Hinterreifen eines schwarzen Pkw der Marke BMW offensichtlich mutwillig mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Das Auto war im relevanten Zeitraum in einem Hof in der Haubühlstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen es Polizeipräsidiums Unterfranken