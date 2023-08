Schockanrufer erbeuten Geld und Schmuck in Aschaffenburg

Am Donnerstagnachmittag riefen die Täter bei der Frau an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall. Um im weiteren Verlauf eine Haftstrafe abzuwenden, wurde von einem falschen Polizeibeamten am Telefon eine hohe Kautionsforderung gestellt.

Gegen 16.45 Uhr übergab die Angerufene schließlich im Apfelbaumweg eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme sowie Schmuck an einen männlichen Abholer.

Die Geschädigte konnte den unbekannten Abholer wie folgt beschreiben:

Circa 25 Jahre alt

Circa 1,65 Meter groß

Schwarze kurze Haare

Trug eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Langarm-Sweatshirt

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen, welche die Ermittlungen übernommen hat.

Hier können Sie lesen, wie die Schockanrufer im Detail vorgehen

Hintergrund: Die echte Polizei stellt kein Geld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher .

. Es ist in den vergangenen Jahren kein Fall bekannt, bei dem nach einem Unfall Kaution gestellt werden musste , wenn der Unfallverursacher seinen Wohnsitz in Deutschland hat

, wenn der Unfallverursacher seinen Wohnsitz in Deutschland hat Geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen am Telefon heraus. Auch zu Vermögenswerten und Wertsachen sollten Sie keinesfalls Angaben machen.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa“ sowie „Chill mal Oma“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Weitere Informationen:

„Leg' auf!“: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

Dort finden sie zudem weiterführende Links zu den Kampagnen

„Ich schütze Oma und Opa“

„Chill mal Oma“

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken