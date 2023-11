Schockanruf in Aschaffenburg: Täter erbeuten fünfstellige Summe

Am Freitagnachmittag riefen die Täter bei dem Senior an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall. Mit weinerlicher Stimme schilderte die vermeintliche Lebensgefährtin des 72-Jährigen, dass sie eine Fußgängerin bei einem Unfall getötet hätte. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, müsse die nun eine hohe Kaution zahlen. Um das Gespräch glaubwürdiger erscheinen zu lassen, übernahm eine vermeintliche Anwältin das Telefonat und erklärte den weiteren Ablauf zur Bezahlung der Kaution.

Gegen 14:00 Uhr übergab der Angerufene schließlich in der Friedrichstraße, Ecke Erthalstraße eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme an einen Abholer. Der Geschädigte konnte den unbekannten Abholer wie folgt beschreiben:

Ca. 20 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Dunkle Haare

Drei-Tage-Bart

Trug dunkle Kleidung

Trug eine dunkle Laptoptasche bei sich

Wer die Übergabe möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten, welche die zentrale Sachbearbeitung übernommen hat.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken:

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne "Leg´auf!" ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa". Mit den Kampagnen „Ich schütze Oma und Opa" sowie „Chill mal Oma" setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Jugendlichen, sowie Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen. Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug" und „Falsche Polizeibeamte" zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben.

Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.

Weder Polizei noch Justiz werden Sie jemals telefonisch auffordern, Geld zu überweisen!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Mehr zum Thema lesen Sie in unserem Dossier.

Verkehrskontrollen der Polizei - Zwei Fahrzeugführer alkoholisiert

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG und ASCHAFFENBURG. Am Sonntag konnten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg bei zwei Fahrzeugführern Alkoholeinfluss feststellen. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen unterbunden. Die Männer werden sich in Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Ein 31-Jähriger fuhr gegen 18:00 Uhr in der Würzburger Straße in Mespelbrunn gegen ein Verkehrsschild und beim anschließenden Wenden in den Straßengraben. Zuvor musste bereits ein Pkw auf den Gehsteig ausweichen, da der 31-Jährige aufgrund Schlangenlinien in den Gegenverkehr gekommen war. Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gegen 11:30 Uhr wurde ein 65-Jähriger in der Aschaffenburger Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung hindeuteten. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Diebstahl aus Handtasche - Tatverdächtige flüchtig

ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Eine Unbekannte hat am Freitagmittag eine 78-Jährige angesprochen und aus ihrer Handtasche Bargeld und Geldbörse gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 78-Jährige in der Frohsinnstraße 20 vor dem Aufzug im Gebäude von einer Frau angesprochen worden, die sie auf eine Verschmutzung an ihrer Jacke hinwies. Zum Reinigen der Jacke stellt die Seniorin ihre Handtasche auf dem Boden ab. Währenddessen entwendete die Tatverdächtige unbemerkt ein Kuvert mit Bargeld und die Geldbörse aus der Handtasche. Im Anschluss konnte sie noch vor bemerken des Diebstahls flüchten. Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 30 Jahre alt

Ca. 150 cm - 160 cm groß

Schulterlange dunkle Haare

Sprach gebrochen Deutsch

Trug dunkle Kleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag geriet gegen 19:15 Uhr der Mülleimer in dem öffentlichen Toilettenhäuschen am Marktplatz aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ein Sachschaden konnte aufgrund des schnellen Ablöschens durch Anwohner verhindert werden.

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, wurde in der Gutwerkstraße ein silberner VW Golf bei einer Unfallflucht am linken Außenspiegel beschädigt.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurden in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Behringstraße drei Fahrräder, die mit Schloss gesichert waren, entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein weißes Pedelec der Marke Businessbike, um ein blau/schwarzes Fahrrad der Marke Rock Rider und um ein grau/grünes Fahrrad der Marke Focus.

GROßOSTHEIM, OT. RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, wurde in der Anne-Frank-Straße ein geparkter weißer Audi A5 bei einer Unfallflucht an der Fahrertüre beschädigt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 17:15 Uhr, wurde in der Ludwigstraße ein geparkter weißer VW Golf bei einer Unfallflucht an der linken Front beschädigt.

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 16:00 Uhr, wurde in der Frühlingstraße eine Hauswand durch ein geworfenes Ei beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken