Schockanruf: Abholer in Hanau geschnappt

Ein 80-Jähriger hatte in mittlerweile bekannter "Schock-Manier" einen Anruf erhalten, indem ihm berichtet wurde, dass die Tochter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und nun die Zahlung einer Kaution zur Freilassung der Tochter nötig sei. Indem die Betrüger ihr Opfer geschickt am Telefon hielten und Anweisungen gaben, dass Geld von der Bank zu holen und einem Abholer auszuhändigen, stand eine Übergabe des Geldes kurz bevor. Wäre da nicht die aufmerksame Bankmitarbeiterin gewesen, die aufgrund der Gesamtumstände umgehend die Polizei informierte. Die Bankmitarbeiterin handelte geistesgegenwärtig und informierte umgehend die Polizei. Das geforderte Bargeld in Höhe von über 30.000 Euro wurde somit nicht abgehoben. Unter Anweisungen der Polizei ging der Geschädigte zum vereinbarten Treffpunkt - einem Parkplatz am Steinheimer Tor. Hierbei riefen ihn immer wieder angebliche Richter und Staatsanwälte an. Letztlich erschien gegen 17.20 Uhr ein Mann auf dem Parkplatz, um das Geld entgegenzunehmen. Als ihm die Tüte mit dem "Bargeld" übergeben wurde, klickten die Handschellen und er wurde vorläufig festgenommen.

Vandalismus an Kita: Wer kann Hinweise zum Eierwerfer geben?

Seligenstadt / Froschhausen. Die Polizei sucht Zeugen nach einem Eierwurf gegen eine Kita in der Straße "Am Zippenweg" am vergangenen Mittwochnachmittag (22.03.2023). Durch Mitarbeiter der Kita konnten gegen 17 Uhr die Überreste frisch geworfener Eier an der Fassade festgestellt werden. Ein solcher Vorfall hatte sich bereits vor wenigen Wochen ereignet.

Hinweise zu den Übeltätern und der Tat werden unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegengenommen.

Unfallflucht auf Parkplatz

Mainhausen. Beim Ausparken aus einer Parklücke auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Am Zellerbruch " ereignete sich am Dienstag, zwischen 16.45 und 17 Uhr, eine Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens vermutlich beim Ausparken die Beifahrertür des links danebenstehenden grauen Audi Avant . An dem Audi wurden rote Farbanhaftungen an der Beifahrertür entdeckt. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben.

Hinweise werden bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0

entgegengenommen.