Schock und Trauer nach Tod von Fünfjährigem in Haibach

Was war geschehen? Ein Schwimmkurs im Haibacher Hallenbad am Freitag, 28. April, gegen 14 Uhr. Es kommt zu einem Badeunfall, bei dem ein fünfjähriger Junge aus noch ungeklärter Ursache unter Wasser gerät und schwere Verletzungen erleidet. Zeugen holen ihn aus dem Schwimmbecken. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgen ihn zunächst vor Ort und bringen ihn in ein Krankenhaus, dort wird er auf einer Intensivstation behandelt. Laut Polizeimeldung vom späten Nachmittag ist er in stabilem Zustand. Beamte ermitteln zu den noch völlig unklaren Umständen.

Ein Trainer des Schwimmvereins schildert im Gespräch mit unserem Medienhaus, wie der Unterricht üblicherweise abläuft: Die Trainingsgruppe besteht aus maximal 16 Kindern, von denen die meisten – laut dem Trainer zehn bis zwölf Kinder – zumindest das Brustschwimmen beherrschen und zum Teil das Seepferdchen absolviert haben. Drei bis vier Kinder dieser Gruppe können mit Schwimmhilfen schwimmen, schildert der Trainer, und es gebe einen Nichtschwimmer, der schwimmen lernt. Dieser Aufbau der Gruppe soll Nichtschwimmer und schwächere Schwimmer motivieren, erklärt der Trainer. Immer wenn ein Kind in die nächsthöhere Leistungsgruppe wechsele, rücke ein Nichtschwimmer zum Lernen nach. Zum Unfall selbst wollte sich der Trainer nicht äußern.

Die Kripo übernimmt den Fall und ermittelt zunächst wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es geht darum, ob in dem Fall womöglich Aufsichtspflichten verletzt wurden.

Eine Woche lang liegt der Junge auf der Intensivstation. Dann stirbt er.

Trainer erhält psychologische Betreuung

Die Reaktionen im Netz reichen von Trauer und Mitgefühl über Bestürzung bis hin zu Entrüstung. "So etwas darf nicht passieren", ist immer wieder zu lesen. Für Polizei und Staatsanwaltschaft bedeutet der Tod des Jungen, dass sie nun wegen fahrlässiger Tötung ermitteln.

Haibachs Bürgermeister Andreas Zenglein hat den Schwimmtrainer, der auch bei der Gemeinde beschäftigt ist, besucht. Er und seine Familie seien gebrochen, sagt Zenglein im Gespräch mit unserem Medienhaus. Ein Kriseninterventionsteam sei bereits bei dem Trainer gewesen. Er erhalte psychologische Betreuung und Medikamente. Für die nächsten Wochen sei er freigestellt – "je nachdem, wie lange er braucht".

Das Haibacher Hallenbad ist laut Gemeinde-Homepage vorübergehend geschlossen. Zenglein zufolge gilt das für die öffentliche Nutzung von Gruppen und Trainings. Die örtliche Schule, die das Bad ebenfalls nutzt, führe ihren Schwimmunterricht fort. Der Trainer des Schwimmkurses war am Samstagvormittag nicht zu erreichen.