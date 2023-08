Schmuck aus Schaukasten an Lohrer Parkhaus gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter drückte die zwei gegenläufigen Glasscheiben des Schaukastens so ein, dass die Verriegelung überwunden werden konnte. Im Anschluss entnahm der Täter unter anderem fünf Uhren. Der Beuteschaden beläuft sich nach erster Information auf mindestens 500,- Euro. Ein Sachschaden entstand nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.M. entgegen.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Ohne Aufenthaltserlaubnis und Führerschein unterwegs

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Ein 29-Jähriger wurde am Morgen des 24.08.2023 mit seinem fahrerlaubnispflichtigen Radlader in der Haaggasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der moldawische Staatsangehörige weder über ein Visum noch einer gültigen Fahrerlaubnis verfügt. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Beschuldigte zu hiesiger Dienststelle verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg konnte dieser nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen werden. Gegen den Beschuldigten wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen illegalem Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel ermittelt.

Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Morgen des 24.08.2023 erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr a.M. eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle eines 30-jährigen Peugeot-Fahrers in der Partensteiner Straße. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Der 30-Jährige räumte daraufhin ein, dass er vor wenigen Tagen Haschkekse gegessen hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Wohnwagenreifen plattgestochen

Frammersbach, Landkreis Main-Spessart Im Zeitraum zwischen dem 23.08.2023 und dem 24.08.2023 wurde der rechte Reifen eines Wohnanhängers plattgestochen. Der Geschädigte hatte seinen Wohnwagen im Tatzeitraum in der Wiesenfurt abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 100,- Euro. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

23-Jähriger nach Flaschenwürfen in Marktheidenfeld in Gewahrsam

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Weil er in der Nacht zum Freitag mehrere Glasflaschen im Bereich des Adenauerplatzes umherwarf, hat die Marktheidenfelder Polizei einen 23-Jährigen zunächst in Gewahrsam genommen. Aufgrund einer offensichtlich psychischen Belastung wurde er im Anschluss in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Gegen 23:00 Uhr erreichte die Polizeiinspektion die Mitteilung eines Anwohners am Adenauerplatz, dass ein Mann mehrere Glasflaschen im Bereich der Kreuzbergstraße umhergeworfen und zerstört habe. Eine Streife war unverzüglich vor Ort und konnte den 23-jährigen Landkreisbewohner, der mit 0,8 Promille Atemalkohol auch alkoholisiert war, antreffen. Nachdem sich Hinweise ergaben, dass offensichtlich eine psychische Belastung vorlag, wurde er zunächst mit zur Dienststelle genommen und im Anschluss im BKH Lohr untergebracht.

Die Streife konnte vor Ort bis dato keine Beschädigungen z.B. an geparkten Pkw feststellen. Sollten Anwohner Beschädigungen feststellen, können sie dies der Polizei unter Tel. 09391/9841-0 melden.

FAKE-SHOP: Vorsicht vor günstigen Angeboten im Internet und Vorkasse

TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Auf der Suche im Internet nach einem preiswerten Grill ist ein Mann am vergangenen Sonntag Betrügern aufgesessen.

Preisgünstig bot eine Firma einen hochwertigen Grill zum Schnäppchenpreis von 169 Euro an. Der 33-Jährige leistete Vorkasse auf das angebliche spanische Firmenkonto und musste dann feststellen, dass es sich um einen Fake-Shop handelte. Die Betrüger hatten widerrechtlich die Homepage und das Impressum eines seriösen Anbieters kopiert.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht insbesondere bei Schnäppchenpreisen nur auf Vorkasse auf ein ausländisches Konto.

HAFENLOHR, LKR. MAIN-SPESSART. Um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen brauchen sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge, wie z.B. „E-Scooter“, eine Haftpflichtversicherung. Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, war in der Bahnhofstraße ein 23-Jähriger ohne Versicherung und entsprechendes Kennzeichen unterwegs. Seine Fahrt war mit der Kontrolle vorerst beendet. Ihn erwartet eine Anzeige und er muss sich jetzt um die erforderliche Versicherung kümmern.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Wohnmobil die Kreisstraße MSP 11 von Karlburg in Richtung Gemünden. Kurz vor der Kläranlage kam ihm ein dunkler Pkw VW T5 entgegen. Es kam zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel. Während der T5-Fahrer anhielt, fuhr der bislang unbekannte Unfallbeteiligte einfach weiter. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- ,Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparkten Pkw in Aura angefahren und geflüchtet

Aura im Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Donnerstag, 17.08.2023, bis Mittwoch, 23.08.23, wurde ein vor einem Anwesen in der Siedlungsstraße geparkter Pkw Mazda angefahren und beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren am Pkw Mazda hängen geblieben ist. Beschädigt wurden der linke Kotflügel, der linke Außenspiegel, sowie die Fahrertüre. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Gartenhaus aufgebrochen - Täter schlief daraufhin im Garten ein

Schwebenried, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 10 Uhr musste ein 75-jähriger Gartenhausbesitzer in der Kaistener Straße in Schwebenried feststellen, dass sein Gartenhaus aufgebrochen wurde. Den Täter hat diese Arbeit offensichtlich derart angestrengt, dass er noch vor Ort am Tatort eingeschlafen ist. Der 50-jährige Täter konnte somit durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen werden. Dem Geschädigten entstand lediglich ein Sachschaden an seiner Gartenhütte in Höhe von 500 Euro. Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung stellte sich zudem heraus, dass gegen den 50-jährigen Einbrecher noch ein offener Haftbefehl bestand. Folglich wurde dieser in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Unter Alkoholeinfluss vom Fahrrad gestürzt

Karlstadt, Lkr Main-Spessart: Am Donnerstag um 22 Uhr befuhr ein 38-Jähriger auf seinem E-Bike die Jahnstraße in Karlstadt und wollte in die Hauptstraße einbiegen. Herbei kam dieser jedoch alleinbeteiligt zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Dieser hatte einen Atemalkoholwert von knapp einem Promille. Aufgrund des vorliegenden Verkehrsunfalles in Zusammenhang mit dem Alkoholwert wurde eine Blutentnahme durchgeführt und gegen den 38-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

