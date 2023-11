Schlangenlinienfahrt durch Aschaffenburger Innenstadt

Die Mitteilung über den BMW des Mannes ging gegen 14.30 Uhr bei der Polizei ein. Der Pkw fiel hierbei bereits durch deutliche Schlangenlinien und eine unsichere Fahrweise auf. In der Goldbacher Straße wollte das Auto offenbar anhalten, hat dabei einen geparkten Pkw angefahren und diesen leicht beschädigt. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte den Mann noch am Ort des Geschehens feststellen und letztendlich die Weiterfahrt stoppen.

Bereits beim Öffnen der Fahrzeugtüre stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein anschließender Alkoholtest erbrachte ein Ergebnis von rund 1,5 Promille, was für ihr eine Blutentnahme und ein Strafverfahren zur Folge hatte.

Zeugenaufrufe der Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Unbekannte haben am Dienstag in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 23:35 Uhr sowohl Graffitis mit linksextremen und auch rechtsextremen Zeichen im Parkhaus in der Ludwigstraße - Ebene 2 - angebracht. Die Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.