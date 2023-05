Schlangenlinienfahrerin auf A3 bei Sailauf gestoppt

Gegen 17:50 Uhr ging am Dienstag die Mitteilung über einen schwarzen Toyota mit Aschaffenburger Zulassung auf der A3 in Richtung Frankfurt ein, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei konnte das Fahrzeug feststellen und ebenfalls deutliche Ausfallerscheinungen bei der Fahrerin beobachten. Der Pkw konnte am Parkplatz Birkenhain gestoppt werden.

Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte bei der Frau deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte bei der 59-Jährigen nicht durchgeführt werden. Diese musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen lassen. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

Die Verkehrspolizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau möglicherweise gefährdet wurden, sich unter 06021/857-2530 zu melden.

Verkehrsunfall im Aschaffenburger Schöntal – E-Scooter erfasst 3-Jährigen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag wurde ein 3-jähriger Junge leicht verletzt. Eine 48-Jährige erfasste das Kind mit ihrem E-Scooter. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Der Unfall ereignete sich dem Sachstand nach gegen 17:00 Uhr im Park Schöntal. Die 48-Jähige war mit ihrem E-Scooter auf einem Weg innerhalb des Geländes unterwegs. An einer Kreuzung wollte der 3-Jährige zu seiner Mutter rennen und es kam zum Zusammenstoß. Sowohl das Kind und auch die E-Scooter-Fahrerin wurden leicht verletzt, der Junge musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt nun gegen die 48-Jährige wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

28-Jähriger unter Drogeneinfluss in Aschaffenburg unterwegs

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen hatte für einen 28-Jährigen eine Blutentnahme zur Folge. Gegen den Mann, der zuvor Betäubungsmittel konsumiert hat, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Opel des Mannes wurde am Mittwoch gegen 10:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 28-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Er verweigerte in der Folge jedoch einen freiwilligen Vortest und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird nun auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 15:30 Uhr, und Mittwoch, 10:30 Uhr, wurde am Floßhafen die komplette linke Fahrzeugseite eines geparkten Opel Astra mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 08:15 Uhr und 13:45 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein Mountainbike der Marke Ghost entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken