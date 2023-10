Schlangenlinienfahrer auf A3 bei Marktheidenfeld hat 2,2 Promille

Die Mitteilung über den Audi auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ging am Montagmorgen gegen 03:00 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach stoppten den Pkw am Parkplatz Kohlsberg-Süd. Der Grund für die unsichere Fahrweise des Mannes stellte sich schnell heraus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 2,2 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen." (Polizeipräsident Detlev Tolle)

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken