Scheiben in Groß-Umstadt und Dieburg beschädigt

Aktuellen Erkenntnissen zufolge, gerieten auch weitere Fahrzeuge in Dieburg, Groß-Zimmern, Reinheim, Roßdorf-Gundernhausen und in Otzberg in das Visier der unbekannten Vandalen. Auch hier wurden zum Großteil die Scheiben der Wägen beschädigt. Neben den zerstörten Autoscheiben, konnten im Zeitraum zwischen Dienstagabend (25.4.) und Mittwochmorgen (26.4.) unter anderem die beschädigte Scheibe einer Bushaltestelle am Bernhardsrain in Otzberg-Hering festgestellt werden. Auch in Otzberg-Lengfeld sowie in Groß-Zimmern gerieten Bushaltestellen in den Fokus der Vandalen.

Nach aktuellem Kenntnisstand belaufen sich die Schäden auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den Ermittlungen betraut und geht derzeit, aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe, von einem Zusammenhang der Taten aus.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei bereits mehrere Personen kontrollieren. Ob diese in Zusammenhang mit den Taten stehen, muss nun ermittelt werden.

Zeugen oder Anwohner, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

