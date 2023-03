Schafbock auf Weide in Wertheim getötet: Belohnung für Zeugenhinweise

Wie die Halter laut PETA mitteilten, wurde das Schaf namens »Nero« an Ort und Stelle getötet und die Überreste in einem Bach entsorgt. Der Bruder des Halters geht aufgrund gefundener Spuren davon aus, dass die Tötung besonders qualvoll war. Die Täter hätten es außerdem auf ein weiteres Schaf namens »Letizia« abgesehen, das aber in einen Wald entkommen sei.

Laut Polzeibericht schlachteten die Täter das Tier zwischen Sonntag, 19. , und Dienstag, 21. März, auf der umzäunten Weide an der

Landesstraße 617 im Bereich der Autobahnunterführung der A3.

Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei, beim Veterinäramt Weimarer Land oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.



Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim (Abteilung Gewerbe und Umwelt) unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.