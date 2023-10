Schäferin verursacht Verkehrsunfall bei Rothenfels

Während dieser Sperrung befuhr eine 85-jährige die Örtlichkeit in nördlicher Fahrtrichtung und bemerkte zu spät, dass die Straße zur Überquerung einer Schafherde mit einem Auto zugestellt war, weshalb es zu einem Unfall zwischen den beiden Wagen kam. Die 85-jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Main-Spessart nach Lohr verbracht. Schafe aus der Herde wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde durch die freiwillige Feuerwehr Rothenfels geregelt, welche auch die Fahrbahn säuberte. Die Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme ca. eine Stunde voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Gegen die Frau, die die Fahrbahn mittels eines Pkw unberechtigt sperrte, wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eröffnet.

Stau nach Unfall auf Lohrer Osttangente

Verkehrsbehinderungen in Lohr hat am Freitagnachmittag ein Unfall zwischen einem Auto und einem im Kreisel an der Osttangente verursacht. Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Da die Fahrer des Linienbusses und des Autos gegensätzliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, bittet die Polizei weitere Unfallzeugen, sich zu melden. Telefon 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de.

Kinder stehlen Vodka in Lohrer Tankstelle

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr, wurden in der OMV-Tankstelle in der Rechtenbacher Straße durch einen bis dato ca. 10 - 12 jährigen männlichen unbekannten Täter, drei Flaschen Vodka a 0,02 l in einem Gesamtwert von 1,99 Euro entwendet. Die Flaschen standen im hinteren Verkaufsbereich in einem Regal. Die Polizei Lohr am Main leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lohr am Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Sichtschutz-Dielen in Frammersbach gestohlen

Frammersbach, Landkreis Main-Spessart Im Zeitraum vom 23.10.2023, 18:30 Uhr bis 24.10.2023, 17:00 Uhr, wurden in Frammersbach in der Straße „Mühlberg“, 16 WPC-Sichtschutz-Dielen und zwei Montagepfosten entwendet. Gleichzeitig lagerte der Geschädigte an seinem Grundstück Sperrmüll, welcher zur Entsorgung abgeholt werden sollte. Beides war jedoch räumlich so voneinander getrennt, dass eine versehentliche Mitnahme der WPC-Dielen beim Sperrmüll ausgeschlossen werden kann. Die Polizei Lohr am Main hat Ermittlungen bzgl. eines Eigentumsdeliktes aufgenommen. Der Beuteschaden beträgt ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lohr am Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Meldungen der Polizei Lohr

Arnstein/Lkr. Main-Spessart. Ein dreistes Verhalten legte am Donnerstagmittag (26.10.) eine 57-jährige VW-Fahrerin an den Tag, als sie in der Karlstadter Straße in Arnstein eine Unfallflucht beging. Die gute Dame stieß gegen 12:30 Uhr auf Höhe der Sparkasse beim Rückwärtseinparken gegen die Front eines geparkten Opel Astra. Anschließend stieg die Unfallverursacherin aus und sah sich den angerichteten Schaden an, bevor sie sich wieder in ihr Fahrzeug begab und das Weite suchte. Dank Zeugenangaben konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt und an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ihr VW hatte einen passenden Heckschaden von ca. 800 Euro davongetragen. Der Frontschaden am angerempelten Opel wird auf 2.000 Euro geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Die Flucht misslang am Donnerstagnachmittag (26.10.) einer 45-jährigen Ladendiebin, die in einem Drogeriemarkt in der Würzburger Straße in Karlstadt beim Ladendiebstahl erwischt worden war.

Die Dame steckte gegen 16:30 Uhr ein Parfüm im Wert von knapp10 Euro ein und versuchte anschließend, den Markt zu verlassen. Als daraufhin die Diebstahlsicherung auslöste, versuchte die Frau zu flüchten und das Diebesgut zu entsorgen, was jedoch beides von den Angestellten des Marktes verhindert werden konnte. Neben dem Hausverbot hat sich die Dame nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingehandelt.

Zusammenstoß auf enger Fahrbahn in Karlburg

Karlstadt-Karlburg/Lkr. Main-Spessart. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Karlstadter Polizei am späten Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf die Kreisstraße zwischen Karlburg und Harrbach gerufen, wo es zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr gekommen war. Ein zur landwirtschaftlichen Arbeitsmaschineumfunktionierter Ford Ranger hielt zur Unfallzeit gegen 18:30 Uhr auf Höhe einer Feldwegeinmündung in Fahrtrichtung Karlburg auf der Fahrbahn, da der Fahrer die von ihm verursachte Verschmutzung der Fahrbahn in Augenschein nehmen wollte. Dabei war der SUV nicht weit genug rechts abgestellt und ragte ein Stück über die Fahrbahnmitte hinaus.

Währenddessen näherte sich bei anhaltendem Regen und beginnender Dämmerung ein VW-Bus aus Richtung Karlburg kommend. Dieser war in Anbetracht der Straßen- und Witterungsverhältnisse mit augenscheinlich nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, was dazu führte, dass er seinen Transporter nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und es zum Zusammenstoß kam, bei dem der VW-Bus mit seiner linken, vorderen Fahrzeugseite am linken, hinteren Aufbau des Rangers hängenblieb und anschließend nach rechts in den dortigen Acker abgewiesen wurde.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise keiner der Insassen, der Gesamtschaden an den beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Meldungen der Polizei Karlstadt

Auto erfasst Reh bei Burgsinn

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag gegen 07:10 Uhr erfasste ein 63-jähriger Autofahrer beim Befahren der Staatsstraße 2303 ein Reh, welches die Straße querte. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw VW konnte die Schadenshöhe zur Unfallzeit noch nicht beziffert werden.

Geparkten Pkw in Gemünden angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag gegen 14:40 Uhr parkte ein 20-jähriger Autofahrer seinen Pkw Audi in der Häfnergasse am rechten Straßenrand. Während er im Auto saß, näherte sich von hinten ein Pkw Mitsubishi. Der Fahrer des Pkw Mitsubishi fuhr dann am Pkw Audi vorbei und wollte danach rechts einscheren, um dem Gegenverkehr Platz zu machen. Dabei touchierte er den geparkten Pkw Audi an der vorderen, rechten Fahrzeugseite, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro entstand. Der Fahrer des Pkw Mitsubishi fuhr anschließend weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Anhand des Kennzeichens konnte der 82-jährige Fahrer schnell ermittelt werden. Er muss sich jetzt wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Auto in Gemünden zerkratzt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag, im Zeitraum von 14:00 bis 14:15 Uhr parkte ein 26-jähriger Autofahrer seinen Pkw VW auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bahnhofstraße. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Fahrzeug über die komplette rechte Seite zerkratzt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizei Gemünden

Bei Streitigkeit in Birkenfeld Polizeibeamte angegriffen

BIRKENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagabend wurde die Polizei Marktheidenfeld nach einem familiären Streit zur Unterstützung gerufen. Im Laufe des Einsatzes griff ein 41-jähriger Mann die beiden Polizeibeamten tätlich an und verletzte diese leicht.

Gegen 20:45 Uhr wurde eine Streife der Polizei Marktheidenfeld zu einer Streitigkeit gerufen. Als die Beamten mit dem deutlich alkoholisierten Mann in Kontakt traten, war dieser sehr unkooperativ und umgehend aggressiv. Er packte einen der Beamten mit beiden Händen am Hals und stieß ihn gegen ein Fenster, sowie einen Heizkörper. Den Angriff konnten die Polizisten schnell abwehren und dem 41-Jährigen Handfesseln anlegen.

Der Tatverdächtige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzten.

Nach Erfolg der Sachbearbeitung und Ausnüchterung auf der Dienststelle konnte der Mann wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Mann will Ehefrau aussteigen lassen und fährt ihr über den Fuß

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein 84-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen seiner Ehefrau mit seinem Auto über den Fuß gefahren.

Die beiden Eheleute waren unterwegs nach Michelrieth. Gegen 10:00 Uhr hielt der Mann mit seinem Pkw an um seine Frau auf der Beifahrerseite aussteigen zu lassen. Als seine Frau das Fahrzeug verlassen hatte, setzte er langsam zurück, dabei übersah er offenbar seine Frau und fuhr ihr über den Fuß, woraufhin diese zu Boden stürzte.

Die Ehefrau erlitt einen Knöchel- und einen Unterarmbruch. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Geldbörse aus Transporter bei Marktheidenfeld geklaut

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagabend wurde gegen 21:40 Uhr eine Geldbörse aus einem unverschlossenen schwarzen IVECO-Kleintransporter entwendet. Der Fahrer des Fahrzeugs mit türkischer Zulassung hatte das Auto für eine kurze Pause auf dem Parkplatz "Kohlsberg" (Fahrtrichtung Süden) abgestellt.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken