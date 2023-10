Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus in Erlenbach

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach drang der Täter in der Zeit von 18:30 bis 23:25 Uhr gewaltsam in das Haus in der Münchner Straße ein. Im Haus suchte der Unbekannte nach Wertgegenständen und machte sich mit einer höheren Bargeldsumme und hochwertigen Uhren unerkannt aus dem Staub.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo auch nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Erlenbach, insbesondere zum Tatzeitpunkt in der -Münchner Straße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Zeugenaufrufe

MILTENBERG. Am Montagabend kam es zwischen einem 20-jährigen Autofahrer und einer 55-jährigen Mofafahrerin zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19:20 Uhr nahm der Mercedes Fahrer der Mofafahrerin die Vorfahrt. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt.

MILTENBERG. Unbekannte haben am Montag gegen 13:50 Uhr zwei Pkws mit mehreren Steinen beworfen. Glücklicherweise ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Möglicherweise haben sich die Unbekannten dabei auf der Brücke in der Mainbullauer Straße befunden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken