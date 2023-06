Schaafheim: Unbekannte stehlen schwarzen Seat

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Seat Ibiza. Zur Tatzeit war das Kennzeichen "DA-NK 3007" am Fahrzeug angebracht.

Hinweise zum Verbleib des Autos und zu den Tätern, werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

Lenkrad und Airbag aus Auto ausgebaut

Babenhausen. Am Dienstag (6.6) zwischen 5.30 und 10 Uhr haben sich Kriminelle in der Straße Erlochweg an einem schwarzen BMW zu schaffen gemacht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Scheibe ein und bauten das Lenkrad sowie den Airbag aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.