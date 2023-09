Sattelzug prallt auf Aschaffenburger Ebertbrücke gegen Golf

Kurz nach 8.30 Uhr war die Fahrerin eines VW Golf auf der Ebertbrücke in Richtung Adenauer Brücke unterwegs. Am Ende der Brücke wechselte vermutlich vor dem Golf ein anderes Auto den Fahrstreifen, weshalb die VW-Fahrerin stark abbremsen musste. Ein hinter ihr fahrender Sattelzug-Fahrer kam daraufhin nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der Lastwagen prallte in das Heck des Golf. Anschließend fuhr ein Ford-Transit-Fahrer mit seinem Kleintransporter auf den Lastwagen auf.

Die VW-Fahrerin und ihr zwei Jahre alter Sohn wurden nicht verletzt, begaben sich aber eigenständig zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Während am VW und Ford wirtschaftliche Totalschäden entstanden, konnte der Lastwagen-Fahrer die Fahrt eigenständig fortsetzen.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge stand nur ein Fahrstreifen auf der Brücke zur Verfügung.



Ralf Hettler