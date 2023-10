Sachbeschädigung an Max-Balles-Mittelschule - Polizei sucht Zeugen

Bei dem mutmaßlichen Bewurf mit einem Stein entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro; die Polizeiinspektion Karlstadt nimmt Hinweise unter 09353/9741-0 entgegen

Ladendieb mit Einhandmesser

Karlstadt. Am Nachmittag des gestrigen Freitags schlug bei ei- nem jungen Mann aus Karlstadt die Diebstahlsicherung an. Der 19-jährige hatte in einem Markt in der Würzburger Straße mehrere Waren im Wert von knapp 20 Euro eingesteckt und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Nachdem er den Alarm ausgelöst hatte wurde er von einer Kundin und dem Personal angesprochen und anschließend die Polizei verständigt. Bei dem Schüler wurde ein Einhandmesser sichergestellt; nach seiner Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kennzeichendiebstahl

Himmelstadt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde von einem geparkten Fahrzeug das hintere Kennzeichen entwendet. Der betroffene BMW ist weiß und mit Kitzinger Kennzeichen versehen und war auf einem Parkplatz im Bereich der Mainstraße abgestellt. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise unter 09353/9741-0.