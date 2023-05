Rucksackdieb schlägt in Lohr zu

Am Sonntagnachmittag fuhr die Frau von Erlach kommend auf dem Radweg in Richtung Lohr am Main. Ihren blauen Rucksack transportierte sie in einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Als sie Zuhause ankam, musste sie feststellen, dass der Rucksack weg war. In diesem Rucksack befanden sich unter anderem ihr Mobiltelefon und ein Schlüsselbund.

Möglicherweise steht ein anderer Radfahrer mit dem Diebstahl in Verbindung. Es wurde eine männliche Person, schlank, Baseballcap, brauner Pferdeschwanz, grünes T-Shirt, orangener Rucksack, orangene Hose, beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Rauchentwicklung am Dachstuhl

Frammersbach. Am Sonntagmorgen wurde eine Rauchentwicklung bei einem Wohnhaus in der Agnesstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich glücklicherweise um keinen Brand, sondern einen technischen Defekt der Solarthermieanlage handelte. Abgesehen von der Anlage entstand kein weiterer Sachschaden.

Die freiwilligen Feuerwehren Partenstein, Frammersbach und Lohr am Main waren mit fast fünfzig Einsatzkräften vor Ort.

Eintrübung Lohrbach

Frammersbach. Am Sonntagmittag wurde eine Verschmutzung des Lohrbaches im Bereich der Gewerbestraße mitgeteilt.

Durch die eingesetzte Streife konnte festgestellt werden, dass im Bereich eines Dammes Teile der Uferböschung weggeschwemmt wurden und für die Eintrübung verantwortlich sind. Somit konnte eine Verschmutzung des Lohrbaches ausgeschlossen werden.

Meldungen der Polizei Lohr

Feier in "Vogelalm" in Arnstein: Besucher randalieren

Arnstein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen begangen. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um die sogenannte „Vogelalm“, welche sich auf Höhe der Würzburger Straße befindet. Dort fand am Wochenende eine Veranstaltung statt. Bei den Tätern dürfte es sich um Besucher der Feier gehandelt haben. Diese beschädigten ein dort abgestelltes Fahrzeug und rissen eine Überwachungskamera von der Halterung herunter. Die beschädigte Kamera fertigte trotzdem noch Bilder des Täters an. Eine entsprechende Auswertung steht noch aus. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Meldung der Polizei Karlstadt