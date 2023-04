Rote Ampel in Würzburg überfahren - Taxifahrer verletzt

Der Fahrer des VW-Taxis erlitt hierdurch Schnittverletzung an der Hand und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 35.000 Euro.Täterfeststellung nach Schmierereien an Hauswänden und Mauern

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Am Donnerstagabend konnte ein Anwohner der Seilerstraße einen 18- und einen 14-Jährigen dabei beobachten, wie diese Hauswände und Mauern besprühten. Über den Anwohner konnten schließlich Polizeikräfte herangeführt und die Verursacher festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Scheibe an Gartenhütte eingeworfen

WÜRZBURG/LENGFELD. In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag wurde die Fensterfront einer Hütte in der Kleingartenanlage an der Riedstraße beschädigt. Augenscheinlich wurde das Fenster mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.