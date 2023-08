Rollerfahrerin stürzt in Obernburg: Hubschrauber im Einsatz

Dem Sachstand nach war die 48-Jährige gegen 19.30 Uhr mit ihrem Roller auf dem Flurbereinigungsweg vom Ziegelhüttenweg in Richtung Wörth unterwegs. Vor einer Kurve ist sie offensichtlich ohne Zutun anderer Verkehrsteilnehmer gestürzt und hat sich Verletzungen am Kopf zugezogen. Die Frau war ansprechbar, wurde aber dennoch zur Sicherheit in eine Klinik geflogen.

Weitere Zeugenaufrufe

Klingenberg. Am Dienstagabend zwischen 22.30 und 23 Uhr hat ein Unbekannter offensichtlich mutwillig eine Fensterscheibe an einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken