Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist am Donnerstag, 2. November in Darmstadt eine 68-Jährige schwer sowie ein 70-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es im Herdweg 10 in 64285 Darmstadt gegen 17.45 Uhr zu dem Unfall. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Motorroller handeln. Dieser sei mit zwei Personen besetzt gewesen.

Zeugen, welche den Unfall ebenfalls beobachtet haben und sich bislang

noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben und sachdienliche Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden

gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt (Telefon 06151/969 41210) oder

mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Südhessen/mapi