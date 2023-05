Am Montag ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 23.30 Uhr in der Verlängerung des Triebwegs, außerhalb des Ortsbereichs. Dem Sachstand nach war der Jugendliche mit seinem Roller in Richtung Oberbessenbach auf dem geteerten Feldweg unterwegs, kam hier alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge. Ein weiterer Rollerfahrer war in gleicher Richtung unterwegs und verständigte den Notruf.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Trotz der bereits am Unfallort eingeleiteten notärztlichen Erstversorgung erlag der 16-Jährige letztlich am Dienstag in den frühen Morgenstunden seinen Verletzungen.

Mit den Unfallermittlungen ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg betraut. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Radfahrer unbelehrbar - Blutentnahme unumgänglich

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein stark alkoholisierter Pedelec-Fahrer zeigte sich am Montagmorgen uneinsichtig. Das zieht nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach sich.

Einer Streife der Aschaffenburger Polizei fiel am Montag gegen 07:30 Uhr ein offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann im Bereich des Floßhafens auf. Da er ein Fahrrad bei sich hatte, erklärten ihm die Beamten eindringlich, dass er sich nicht auf das Rad setzen dürfe, um zu fahren. Ansonsten ging es dem 47-Jährigen soweit gut, sodass er seinen Weg fortsetzen konnte.

Wenige Minuten später kreuzte der Mann nun doch auf seinem Pedelec sitzend erneut den Weg der Streifenbesatzung. Die Polizisten hielten den Mann an und mussten ihn zur Blutentnahme mit zur Polizeiwache nehmen. Ein Vortest hatte einen Wert von rund zwei Promille ergeben.

Opferstockaufbrüche - Versuch in Alzenauer Kirche - Beute in Hörsteiner Gotteshaus

ALZENAU UND HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind am Montag in gleich zwei Kirchen Spendensammlungsbehältnisse angegangen. In einem Fall erbeuteten sie Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter hatten sich dem Ermittlungsstand nach zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr in den Kirchen aufgehalten und sich dort mit Gewalt an den Opferstöcken zu schaffen gemacht.

In der Alzenauer Kirche in der Hanauer Straße scheiterten die Diebe beim Versuch an Geld zu gelangen. Im Ortsteil Hörstein machten sie in der Kirche in der Edelmannstraße jedoch Beute. Dem Sachstand nach handelt es sich dabei um Münzgeld in noch unbekannter Höhe.

Wer hat im Bereich der Kirchen verdächtige Personen gesehen?

Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Montag, 11:00 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines schwarzen Ford C-Max offensichtlich mutwillig abgebrochen. Das Auto stand in dem Zeitraum im Bereich des Schlossplatzes.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

