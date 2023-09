Rollerfahrer kollidiert in Großostheim mit einem Ford

Gegen 19.45 Uhr war ein 55-jähriger Rollerfahrer von Ringheim kommend in Richtung Großostheim unterwegs. Zeitgleich wollte eine 50-jährige Fordfahrerin von einem Feldweg auf die Staatsstraße auffahren und übersah dabei vermutlich den Rollerfahrer. Der 55-Jährige prallte in die Seite des Fords, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben.

Bei dem Unfall wurde der Rollerfahrer nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fordfahrerin und ihre Mitfahrerin kamen ohne größere Verletzungen davon.

Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Ralf Hettler