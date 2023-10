Röttbach: Nebengebäude in Flammen

Als das Feuer ausbrach, befanden sich glücklicherweise keine Personen in dem Gebäude, welches als Lagerort für Kartonagen und als Werkstatt genutzt wurde. Die Eigentümer des Nebengebäudes befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in unmittelbarer Nähe und wurden durch Rauch, welcher aus dem Gebäude drang, auf das Feuer aufmerksam. Ein erster Löschversuch durch die Eigentümer schlug fehl, weshalb sie die Feuerwehr alarmierten. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Kreuzwertheim , Röttbach, Altfeld und Michelrieth , konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Das Gebäude musste im Zuge der Löscharbeiten teilweise ausgeräumt und im Anschluss belüftet werden. Auch zwei Rettungswägen, ein Notarzt, sowie eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld waren bei dem Brand im Einsatz. Personen kamen nicht zu schaden. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Was die Brandursache war ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld . Jedoch wird ein Verschulden Dritter ausgeschlossen.

Ohne gültige Gewässerkarte und mit zu fiel Ruten geangelt



Rothenfels. Am Samstag, den 30.09.2023, um 09:30 Uhr, führte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld Fischereikontrollen am Mainufer in Rothenfels durch. Bei der Kontrolle wurden gravierende Verstöße bei zwei Anglern aus dem hessischen Raum festgestellt. Beide Personen konnten für den Streckenabschnitt, an dem sie bereits seit dem Vortag angelten, keine gültige Gewässerkarte vorzeigen. Zudem hatten sie Beide drei, statt der maximal erlaubten zwei Angelruten im Wasser. Gegen die zwei Angelsportler wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet. Nach Abschluss der Kontrolle kauften sich die Angler, im Beisein der Beamten, online eine gültige Gewässerkarte, um weiter angeln zu dürfen.

Altkleidercontainer aufgebrochen, Kleidung entwendet



Marktheidenfeld. Im Tatzeitraum vom 01.09.2023 bis 30.09.2023, wurde ein Altkleidercontainer, welcher auf einem Schotterplatz neben der Georg-Mayr-Straße, gegenüber der Lidl-Filiale in Marktheidenfeld aufgestellt ist, aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter brach das Schloss und die Verriegelung des Containers mit Hilfe eines Werkzeugs unter Brachialgewalt auf und entwendete eine bislang unbekannte Menge and Kleidung, welche sich in dem Container befand. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 200,00 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im relevanten Tatzeitraum verdächtige Personen an dem Container beobachtet. Hinweise werden unter der Rufnummer der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, 09391/9841-0, entgegengenommen.

Vermehrte Wildunfälle im Dienstbereich

In der Nacht vom 30.09.2023 auf den 01.10.2023, kam es gleich zu drei Wildunfällen auf den Straßen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Auf der Staatsstraße 2316 bei Hasloch, auf der Staatsstraße 2439 bei Urspringen und auf der Kreisstraße MSP 36 bei Erlenbach kollidierten Autofahrer mit Rehen, welche die Straße überquerten. Die Rehe verendeten alle bei den Unfällen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden zwischen 500,00 und 1000,00 Euro. Die Autofahrer blieben allesamt unverletzt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor erhöhtem Wildwechsel in der aktuellen Jahreszeit und ermahnt die Verkehrsteilnehmer zur Achtsamkeit.

Mit 0,76 Promille mit dem Auto unterwegs



Marktheidenfeld. In der Samstagnacht vom 30.09.2023, um 23:50 Uhr, stoppte eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld einen 24-jährigen Pkw-Fahrer, welcher auf dem Äußeren Ring in Marktheidenfeld unterwegs war. Bei dem Fahrer wurden während der Kontrolle deutliche Anzeichen eines zeitnahen Alkoholkonsums festgestellt. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und der Fahrer musste in der Dienststelle der PI Marktheidenfeld einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführen. Dieser ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der Mann muss nun, neben einem Punkt in Flensburg, mit einem Bußgeld von 500,00 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Meldungen Polizei Marktheidenfeld

Verletzter Motorradfahrer nach Sturz

Karlstadt. Am 30.09.2023 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die Staatstraße 2438, von Stadelhofen kommend, in Fahrtrichtung Mühlbach. Der 27-Jährige war der letzte Fahrer einer Motorradkolonne und kam in einer S-Kurve alleinbeteiligt zu Fall. Der Kraftfahrer stürzte und schlitterte im Anschluss in den rechten Seitenstreifen. Dabei wurden zudem noch zwei am Straßenrand befind- liche Verkehrszeichen beschädigt. Bei dem Sturz wurde der Motorradfahrer leicht ver- letzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.400 Euro.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Karlstadt/Mühlbach. Am 01.10.2023 gegen 00:50 Uhr wurde ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in Mühlbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzo- gen. Hierbei wurden drogenkonsumtypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogen- vortest verlief positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Meldungen Polizei Karlstadt