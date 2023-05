Richtiges Verhalten bei Unfallflucht praxisnah in Lohr gelernt

Wie die Polizei meldet, fuhr ein Fahrlehrer mit seiner Schülerin am Steuer an einer Reihe geparkter Autos vorbei. Als dem Fahrschulauto der Volvo eines 76-Jährigen entgegenkam, hielt die Fahrschülerin an. Der Volvo hielt nicht an, sondern fuhr auf den Gehweg um am Fahrschulauto vorbei zu fahren. Der Platz war jedoch nicht ausreichend, so dass sich die Autos berührten. Im Anschluss daran kam es zu einem Streitgespräch zwischen dem Fahrlehrer und dem 76-Jährigen.

Nachdem sich beide nicht einigen konnten, wollte der Fahrlehrer die Polizei verständigen. Das war dem Senior anscheinend zu viel. Ohne seine Personalien anzugeben oder eine andere Feststellung zu ermöglichen, fuhr er davon. Der Fahrlehrer hatte sich jedoch das Kennzeichen des Volvos gemerkt, so dass die Ermittlungen wegen Unfallflucht geführt werden können. Und die Fahrschülerin hat praxisnah erlebt, was die Pflichten bei einem Unfall bedeuten und wie es nicht laufen sollte.