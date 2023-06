Renault steht bei Weibersbrunn lichterloh in Flammen

Lichterloh stand ein Renault am Dienstagabend auf der A3 bei Weibersbrunn in Flammen.

Gegen 21.45 Uhr war der Fahrer Renaults auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Weibersbrunn bemerkte er technische Probleme mit seinem Fahrzeug. Er konnte das Auto noch auf dem Standstreifen anhalten und einige persönliche Sachen in Sicherheit bringen, bevor der Renault in Flammen aufging.

Wehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff

Als die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff eintrafen, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung.

Schnell konnten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen. Jedoch blieb von dem Fahrzeug nur noch ein ausgebranntes Gerippe übrig.

Während der Löschmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten auf zwei Fahrstreifen vorbeilaufen.

rah