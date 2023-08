Renault in Großostheim in Flammen

Lichterloh stand ein Renault in Großostheim-Ringheim in Flammen.

Gegen 13 Uhr wurde der Brand in der Landwehrstraße gemeldet. Das Fahrzeug war am Ende einer Sackgasse abgestellt und vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Von weitem konnte sich die Feuerwehr schon an der Rauchsäule orientieren. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto lichterloh in Flammen und das Feuer hatte begonnen, auf ein Gartenhäuschen überzugreifen. Auch die Fassade eines benachbarten Gebäudes wurde beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Eine weitere Brandausweitung wurde so verhindert. Vom Renault blieb jedoch nur noch ein ausgebranntes Gerippe übrig und im Gartenhaus wurden zwei E-Bikes in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden summiert sich auf weit mehr als 10.000 Euro.

Ralf Hettler