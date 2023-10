Rechtenbach: Motorradfahrer auf eigener Spur - 19-Jähriger stürzt

In einer Linkskurve kamen dem Motorradfahrer plötzlich mehrere Motorräder auf seiner Fahrspur entgegen, da diese Gruppe vermutlich einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte, der in Fahrtrichtung Bischborner Hof unterwegs war. Der junge Motorradfahrer musste denen ihm auf seiner Spur entgegenkommenden Motorrädern ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in die Böschung neben der Fahrbahn. Die Gruppe der Motorradfahrer setzten ihre Fahrt fort, ohne sich nach dem Verunfallten zu erkundigen. Der 19-jährige wurde durch diesen Unfall verletzt und ins Klinikum Main-Spessart eingeliefert. Am Motorrad des Verunfallten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden durch die Polizeiinspektion Lohr geführt. Die Polizei hofft auf Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Explizit wird hier nach Zeugen aus besagter Motorradgruppe gesucht, die in Fahrtrichtung Bischborner Hof gefahren ist und nach dem Verkehrsteilnehmer, der durch besagte Gruppe überholt wurde.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de