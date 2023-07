Rauchalarm im Wald bei Halsbach: Feuerwehr vor Ort

Zu einer Rauchentwicklung wurden gegen 8.15 Uhr der Kommandowagen, Einsatzleitwagen sowie ein Tanklöschfahrzeug und ein Löschgruppenfahrzeug alarmiert, meldet die Feuerwehr Lohr. Nach Kontrolle des Waldstücks fanden die Wehrleute weder Rauch noch Feuer und konnten, nach Angabe der Feuerwehr-Pressestelle, wieder einrücken.

Lohr Meldung der Feuerwehr

Fahrrad in Lohr gestohlen

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, den 07.07.2023, etwa gegen 10:15 Uhr wurde in der Hauptstraße in Lohr am Main ein grünes Fahrrad der Marke Patagonia entwendet.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Mit Pedelec in Zellingen gestürzt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Am 09.07.2023 gegen 12:00 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pedelec durch die Brückenstraße von Zellingen. Dabei kam der 66-Jährige aus unbekannter Ursache zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf und im Gesicht zu. Des Weiteren wurde sein Pedelec beschädigt, wobei sich die Höhe des Sachschadens auf ca. 250 Euro beläuft. Der 66-Jährige wurde durch eine Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Einen Fahrradhelm trug der 66-Jährige nicht.

Betrunken mit Roller in Zellingen unterwegs

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Am Abend des 09.07.2023 gegen 18:15 Uhr befuhr eine Streife der Polizeiinspektion Karlstadt die Untere Hauptstraße von Retzbach. Dabei konnte ein 58-jähriger Rollerfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten konnten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1.2 Promille. Der Fahrzeugführer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheit im Verkehr.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt